Kıbrıs

Ava kapalı bölgede avlanan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

7 Eylül 2020

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün KKTC genelinde II. İnce Av kapsamında yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde; İ.A.(E-28)’nın Köprülü’de ava açık bölge olan 26 nolu Kukla göleti bölgesinde avlanma ruhsatı olmaksızın avlandığı; D.B.(E-63), M.K.(E-61), A.D.(E-56), K.D.(E-48), K.K.(E-56) ve Ş.Ş.(E-51)’nin ise İskele Sınırüstü Göletinde ava açık bir günde ava kapalı bölge olan Sınırüstü Göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.


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