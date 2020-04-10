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Karantina döneminde en sevdiği seyahat fotoğraflarını evde yeniden yarattı

Corona virüs salgınından ötürü küresel ölçekte seyahat imkansız hale geldi. Salgın öncesi binlerce gezgin seyahatlerini anlık olarak dijital dünyada paylaşırken şimdi ise durum değişti. Rus gezgin Einar Mansurov, tecrit döneminde evden ayrılmadan seyahat fotoğraflarını yeniden yaratmaya karar verdi.

10 Nisan 2020

Rus gezgin Einar Mansurov, 10 yıl süren dünya turunda tüm kıtaları ve 100’den fazla ülkeyi ziyaret etti.

Seyahat fotoğraflarında her zaman kutup ayısı maskesi takan Einar şimdi ise hepimiz gibi evde tecrit ediyor.

Mansurov şimdi ise küresel izolasyon nedeniyle evinden çıkmadan seyahat fotoğraflarını yeniden yaratmaya karar verdi.

İşte ev sınırlarında kalarak seyahat fotoğraflarını yeniden yaratan Mansurov’dan eğlenceli fotoğraflar…



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