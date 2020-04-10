Türkiye

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006’ya yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya, vaka sayısı ise 4.747 artarak 47.029'a yükseldi

10 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1006’ya, vaka sayısının ise 47.029’a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 864 test yapıldı ve 4 bin 747 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 98 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1006’ya, vaka sayısı ise 47.029’a yükseldi.

281 HASTA İYİLEŞTİ

Öte yandan, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören hastalardan 281’i daha taburcu oldu. Böylece, Türkiye’de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 2 bin 423’e yükselmiş oldu.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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