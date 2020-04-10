“Bakan Çavuşoğlu, öğretmenler tarafından sağlık çalışanları için üretilen tıbbi malzemeleri Bakan Pilli’ye teslim etti”

Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Meslek Liselerinde ve Türk Maarif Koleji’nde sağlık çalışanlarına destek olabilmek için öğretmenler tarafından cerrahi maske, koruyucu ( siper) maske ve kolonya üretimi yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda öğretmenler tarafından üretilen 1000 adet cerrahi maske, koruyucu maske ve kolonyaları sağlık çalışanlarına ulaştırılması adına bugün Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye teslim etti.

Çavuşoğlu:

Sağlık çalışanlarına destek, topluma da moral vermek için seferberlik ilan ettiklerini belirterek gönüllü öğretmenler ile göreve koyulduklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu süreç başladığında Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesi sonucu okulları tatil ettiklerini, bu sürecin uzaması nedeniyle eğitim camiasının ülkenin sorunlarına duyarlı bir şekilde ne yapabilir, nasıl katlı koyarız düşüncesiyle sorumluluk alarak yola çıktığını ve katkı koymak için harekete geçtiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarını sadece pencereden alkışlamak niyetinde olmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, tüm sağlık çalışanlarının kıymetlerinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda üretime devam edildiğini söyledi.

Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi’nde cerrahi maske, Sedat Simavi Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 3D yazıcılarla siper maske,Türk Maarif Koleji’nde de hijyen malzemesine destek vermek için okul laboratuvarlarında kolonya üretildiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Sağlık çalışanlarının sağlıklarının yanında moralleri de bizim için çok önemlidir. Tüm halkımız onların yanındadır.” diyerek bu süreci en erken zamanda atlatılması dileğinde bulundu.

Pilli:

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise Aralık ayından itibaren Çin’de başlayan ve tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili ülkemizde de gerekli tüm önlemlerin alındığını, dünyada olduğu gibi bizlerinde savaş halinde olduğumuzu kaydetti.

Birlik içinde mücadele edersek bu savaşı kazanabileceğimizin altını çizen Bakan Pilli, koronavirüs ile mücadelede bu tip tıbbi malzemelerin önemli olduğunu ve kendi iç dinamiklerini ortaya koyarak bu malzemeleri kendilerinin üretmeleri gerektiğini belirterek süreç içerisinde kişi, kurum ve kuruluşların desteklerinin son derece önemli olduğunu, tıbbi malzeme gibi elzem teşkil eden bu ihtiyaçlara öğretmenlerin de katkı koymasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Pilli, bu anlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Bakan Nazım Çavuşoğlu önderliğinde bu üretimin yapılamasına öncülük ettiğini belirterek “Bu anlamlı hareket bir örnektir. Bu vesileyle öncelikle Bakan Nazım Çavuşoğlu ve üretim yapan tüm öğretmenlere gönülden teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi ve mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür etti.