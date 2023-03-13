“Karanlıkta Işıldayanlar” yarın Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSanat

“Karanlıkta Işıldayanlar” yarın Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Radyum Kızları hakkında belgesel oyun “Karanlıkta Işıldayanlar” yarın Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleniyor.

 Radyum Kızları hakkında belgesel oyun “Karanlıkta Işıldayanlar” yarın Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleniyor.

 


Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Baraka Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun Arabahmet Kültür Evi’nde yarın 20.00’de sahne alacak.

Oyunun biletleri 20 TL’den girişten veya Khora Kitap Cafe’den alınabiliyor.

Geçen haftaki gösterimlerini Melekler Takımı anısına gerçekleştiren ve gelirini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne bağışlayacak olan Baraka Gençlik Tiyatrosu, oyunda “İsias katillerinden hesap sorulmasına ilişkin” güncel mesajlar da veriyor.

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Tags:Barakakaranlıkta ışıldayanlaroyunRadyum Kızlarıtiyatro
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