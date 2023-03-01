Kara kuşak sonuçları açıklandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı sonuçları açıklandı.

24-25-26 Şubat tarihleri arasında yapılan KKTC Karakuşak Dan sınavında başarılı olanlara diplomaları 5 Mart Pazar günü saat 15.00 te Kaşgar Court Hotel’de düzenlenecek tören ile verilecek.

Kuşak imtihanına Lefkoşa ve Girne bölgelerinden Taekwondo sporcuları katılırken, kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye girenler diploma almaya hak kazandı.

“Temel Teknikler” ,Hyon/Pumse/Kata, “Serbest Müsabaka”, İlbo Deryon/Hoşinsul, “Zor Hareketler” ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanını Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ile imtihan komisyonu üyeleri, Milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptı.

Sınav sonuçları:

Hüseyin Erçelik 3.Dan Siyah Kuşak

Nehir Seringöz 2.Dan Siyah Kuşak

Muhammad Y. Jallah 2.Dan Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy 2.Dan Siyah Kuşak

Süheyla Bölükbaşı 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Naz Ağan 1.Dan Siyah Kuşak

Havin Yılmaz 1.Dan Siyah Kuşak

Şebnem Eryiğit 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Bilge Bayram 1.Dan Siyah Kuşak

Mubarak Abdurraheem 1.Dan Siyah Kuşak

Rojbin Özer 1.Dan Siyah Kuşak

Enise Püsküllü 1.Dan Siyah Kuşak

Muhammed Sefa Kılıç 1.Dan Siyah Kuşak

Sam Norouzi 1.Dan Siyah Kuşak

Defne Okçu 1.Dan Siyah Kuşak

Atlas Ersoy 1.Dan Siyah Kuşak