Puma Kadınlar Ligi'nde transfer ve tescil dönemi başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Puma Kadınlar Ligi’nde transfer ve tescil dönemi başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Puma Kadınlar Ligi'nde transfer ve tescil dönemi başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde transfer ve tescil dönemi başladı.
Lige katılan takımlar 1-15 Mart tarihleri arasında transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Lig 25-26 Mart tarihinde başlarken, lig öncesi ilk resmi karşılaşma Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi olacak. Bu karşılaşma 8 Mart Çarşamba akşamı saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

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Tags:KTFF Puma Kadınlar Ligi
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