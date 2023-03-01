Albank son 3 yılın en hızlı büyüyen yerel bankası oldu

2016 yılında KKTC bankacılık sektörüne tek seferde yapılan en büyük doğrudan yatırımı yaparak ve ING Bank’ın KKTC’deki tüm aktif ve pasifinin devralarak bankacılık faaliyetine başlayan, ardından 2017 Aralık ayı başında HSBC Bank Kıbrıs’ı bünyesine katan ALBANK 2020 ve 2021 de olduğu gibi 2022 yılını da “En hızlı büyüyen banka” olarak tamamladı.

2021 yılına göre 2022 yılında aktifini % 76,25 büyüten ve 4.5 Milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Albank, aktif kalitesi ile de dikkat çekiyor.

Dr. Karavelioğlu “KKTC de yerel bankalar arasında ilk 3 banka arasında olma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu amaca ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 ve 2021 yılında da olduğu gibi 2022 de KKTC de en hızlı büyüyen yerel bankası olduk. Her zaman söylediğimiz gibi dostlarımızın destekleri ve çalışanlarımızın gayretleri ile bu başarıyı elde ettik. Herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Albank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu “3 sene üst üste en hızlı büyüyen banka olmamızda en önemli pay, dostlarımızla aramızdaki açık ve net iletişim ve kazan kazan ilkesi üzerine kurulu olan anlayışımızdır.” dedi.

Dr. Karavelioğlu, “Biz müşterilerimizin işlerini büyütecek projelerde yer alarak büyümeyi seviyoruz ve bu önceliğimiz kurulduğumuz günden bu yana hiç değişmedi. Dostlarımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren yeni hizmetler ve yeni ürünler ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ALBANK’a olan bu güvenin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Dr. Karavelioğlu, “ALBANK çatısı altında ileride torunlarımıza anlatacağımız başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz. Buna inanarak çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.