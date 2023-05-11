KAR-İŞ: Taşımacılıkta şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın destekliyoruz

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu taşımacılıkta şirketleşmeyi desteklediklerini belirtti.

“Üniversiteler eğitim yuvasıdır, taşımacı değil. Herkes işini yapsın” çağrısı yaptığı üniversitelerle ortak çalışmayı reddettiklerini kaydeden Topaloğlu, üniversitelerin taşımacılık ağını güvence vererek devralmaya hazır olduklarını

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörünün şirketleşmesiyle ilgili açıklamasında, şirketleşmeyi sektör paydaşı olarak önceden de dile getirdiklerini ifade etti.

Topaloğlu, 80 bin öğrenci ve turistin olduğu ülkede, toplu taşımanın saat 19.00’da durduğunu, dernek olarak toplu taşımanın en azından belli günlerde 23.00’e kadar sürmesi gerektiğini savunduklarını dile getirdi. Topaloğlu, ülkenin her yerine toplu taşımacılık olmasının önemli olduğunu da vurguladı.

Ülke ekonomisi için herkes işini yapması gerektiğini vurgulayan Topaloğlu, ”Taşımacılıkta şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın destekliyoruz” dedi.

Topaloğlu, son olarak, taşımacılık sektörünün var olması için yapılanmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.