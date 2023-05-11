Gençlerle doğada eğitim ve eğlence etkinliği: UniCamp

Girne Belediyesi Doğa Parkı ilk etkinliğini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ‘UniCamp’ adı altında, üniversite öğrencileri ile gerçekleştiriyor.

Girne Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, üniversite öğrencileri için eğitim ve eğlence etkinliği düzenliyor. ‘UniCamp’ başlığı altında gerçekleştirilecek ve bir gün sürecek olan etkinlik, Girne Belediyesi Doğa Parkı’nda gerçekleşiyor. 19 Mayıs Cuma günü saat 13:00’te başlayacak olan etkinlik aynı gün saat 20:00’ye kadar devam edecek.

5 BÖLGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÜCRETSİZ ETKİNLİK Girne bölgesinde bulunan 5 üniversitenin, 18-22 yaş aralığındaki öğrencilerinin ücretsiz olarak katılım gösterebileceği etkinlik, birbirinden özel aktivitelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencilerinin dahil olacağı ‘UniCamp’ etkinliğinin sağlık hizmetlerini ise Kolan British Hospital üstleniyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN EĞİTİM VE DENEYİM KAMPI ‘UniCamp’ dahilinde öğrenciler; doğada ilk yardım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı, yoga ve nefes çalışmaları, takım halinde oyun aktiviteleri, kil çalışması, sanat etkinliği, kek süsleme, drone eğitimi gibi eğitim ve aktivitelerle dolu dolu bir gün yaşamaya hazırlanıyor. Yapılacak olan takım yarışlarının sonunda ‘EN’ler’ başlığı altında ödül alacak olan öğrenciler, ödül ve sertifika takdiminin ardından DJ etkinliği ile günü bitirecekler.

KAMPÇI SÖZLEŞMESİ 19 Mayıs Cuma günü Girne Belediyesi Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek olan ‘UniCamp’ etkinliğine katılacak öğrencilerle ilgili açıklamada bulunan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi; katılacak öğrencilerin ‘kampçı sözleşmesi’ imzalayacaklarını belirtti. Bu sözleşme kapsamında ‘UniCamp’ta uygulanacak olan kuralları kabul edecek öğrencilerin, yanlarında ise matara, spor ayakkabı, telefon, sivrisinek spreyi ve plaj havlusu getirmeleri gerektiği kaydedildi.