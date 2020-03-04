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Kapıların kapatılması yeniden değerlendirilecek

4 Mart 2020

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, dün Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirdiği toplantısında, yeni tip koronavirüse ilişkin (covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Komite başkanı Leonidas Filaktu yaptığı açıklamada, koronavirüs çalışmaları için her iki tarafta da alınan önlemlerin devam ettiğini söyledi.

Yapılan toplantıda Kıbrıslı Türk Komisyon üyelerine, 4 geçiş kapısının geçici olarak kapatılma gerekçelerinin anlatıldığı ve yedi gün içinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Leonidas Filaktu Komitenin Kıbrıslı Türk eşbaşkanı ile koronavirüs ile ilgili olası durumlar ve eylemler için sürekli temas halinde olacağını söyleyerek, Teknik Komite ne zaman gerekli görürse, tekrar toplanacak dedi.




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