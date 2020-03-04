Kıbrıs

Geleneksel Mart 9’u Pikniği Pazar Günü gerçekleştirilecek

4 Mart 2020

Geleneksel Mart 9’u kutlamaları bu yıl 8 Mart Pazar günü gerçekleşiyor.

Geçitkale – Tatlısu anayolunun 10. kilometresinde Mallıdağ mevkiinde bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek pikniğe giriş için herhangi bir ücret alınmayacak.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, piknikte; İdlib’de yaşanan saldırı sonucu şehit düşenler ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden dolayı tüm müzik ve müzikal etkinlikler iptal edildi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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