Kapalı ortamlarda dikkat edilecek kurallar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Covid- 19 pandemisi dolayısı ile alınan önlemler kapsamında kapalı ve toplu olarak kullanılan mekanlarda uyulması gereken kuralları hatırlattı. Buna göre;

-Kapalı ortam işyeri/ofis; Kamu kurumları ve kuruluşları, özel ofisler, market, atölye, v.b. gibi kapalı çalışma alanlarını ifade edilmektedir.

– Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

– İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak odada hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

– İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

– Yemekhanede, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe kurallar dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

– Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

– El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

– İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.