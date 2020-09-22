Sevgül Uludağ 2020 yılının Barış Aktivisti seçildi

Merkezi ABD’nin başkenti Washington’da bulunan, barış ve ekonomik kalkınma alanında faaliyetleriyle tanınan HasNa örgütü, özellikle “kayıplar” konusundaki yoğun çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ı “2020 yılının Barış Aktivisti” seçti.

“TABULARI YIKTI…”

HasNa tarafından “2020 Yılının Barış Aktivisti” seçilen Sevgül Uludağ’la ilgili HasNa’nın internet sayfasında yer alan profilde, Uludağ’ın Yenizdüzen ve Politis gazetelerinde yürüttüğü Kıbrıs’taki kayıplarla ilgili yazılarına dikkat çekildi.

Araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Kıbrıs’ta yazdıklarıyla tabuları yıktığını ve her iki topluma da çatışmanın tek kurbanının kendileri olmadığını gösterdiğini belirten HasNa, okurlarının yardımıyla Kayıplar Komitesi’ne pek çok “kayıp” şahsın olası gömü yerlerini göstermiş olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “Bir barış aktivisti olarak Sevgül Uludağ pek çok kadın grubunu bir araya getirmiştir, ayrıca her iki toplumdan kayıp yakınlarını ilk kez bir araya getirerek kendilerine “Birlikte Başarabiliriz” adlı ortak bir örgüt kurmalarına yardım etmiştir. Gerek bir barış aktivisti, gerekse araştırmacı bir gazeteci olarak Uludağ pek çok yerel ve uluslararası ödül almış ve geçen yıl Kıbrıs’tan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk Kıbrıslı kadın olmuştur” denildi.

2020 YILININ BARIŞ AKTİVİSTLERİ

Nevzer G. Stacey’nin 1998’de kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olarak Washington-ABD’de kurduğu HasNa örgütü, babası Hasan ve annesi Naciye’nin isimlerinin ilk hecelerinden oluşuyor. HasNa son yirmi yıldan bu yana gerek Türkiye’de, gerekse Kıbrıs’ta çeşitli barış projeleri yürütüyor. HasNa yıllardır, “Kıbrıs Dostluk Programı” çerçevesinde Kıbrıs’ın iki toplumundan gençleri bir ay süreyle ABD’de aile yanlarında konuk ederek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin birbirlerini tanımalarına ve diğer toplumla ilgili bilgi sahibi olmalarına öncülük ediyor.

HasNa, son dört yıldır Dünya Barış Günü olan 21 Eylül’de, “Yılın Barış Aktivistleri”ni seçiyor. HasNa’dan yapılan açıklamada, bu yılın barış aktivistlerin toplumlararası ilişkileri iyileştirmek, pozitif barışın önündeki engelleri aşmak için kendilerini çalışmaya adadıklarına dikkat çekilerek, “Tüm bu barış aktivisti kadınlar çatışmadan, şiddetten ve adaletsizlikten etkilenenlerin karşı karşıya kaldığı dev sorunları aşabilmek için gerekli olan yetenek, kararlılık ve tutkularını ortaya koymuşlardır” deniliyor.

Kıbrıs’tan Sevgül Uludağ’ın yanısıra altı kadın daha, “Yılın Barış Aktivisti” seçildi. Washington’da Kıbrıslı gençleri bir araya getiren projeyi yürüten Linda Ziglar, Kayseri-Türkiye’de Afgan göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenen Dr. Zakira Hekmat, İstanbul’dan Hrant Dink Vakfı lideri Rakel Dink, Gaziantep’te Suriyeli göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenen Suriye kökenli Ravdanur Cuma, Ankara’da “Demir Leblebi Kadın Örgütü” kurucusu Sevna Somuncuoğlu ve Mardin’de özellikle Suriyeli ve diğer göçmenlerle çalışan Leyla Altıntaş seçildi.