Japonya’da covid-19’u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz geliştirildi

Japon \u0131\u015f\u0131k ekipman\u0131 \u00fcreticisi Ushio, insana zarar vermeden yeni tip corona vir\u00fcs\u00fc (covid-19) yok eden ultraviyole \u0131\u015f\u0131n yayan "Care222" adl\u0131 cihaz\u0131 \u00fcretti.\r\nColumbia \u00dcniversitesi i\u015f birli\u011fiyle \u00fcretilen Care222, 254 nanometre dalga boyunda UV yayan geleneksel cihazlar\u0131n aksine, insana zarars\u0131z 222 nanometrelik UV yay\u0131yor.\r\n\r\nMikroplar\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcrken insanlara zarar vermeyen cihaz, y\u00fcksek riskli otob\u00fcs, tren, asans\u00f6r ve ofis ortamlar\u0131n\u0131n dezenfekte edilmesinde kullan\u0131lacak.\r\n\r\n\r\n\r\nOrtam\u0131n tavan\u0131na as\u0131lan Care222, 2,5 metre mesafeden havadaki vir\u00fcs ve bakterilerin y\u00fczde 99\u2019unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKyodo ajans\u0131na g\u00f6re, d\u00fcnyada t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ilk \u00f6rne\u011fi kabul edilen cihaz, 222 nanometre dalga boyunda deri y\u00fczeyine ve g\u00f6ze n\u00fcfuz etmeyerek genetik kusurlara yol a\u00e7m\u0131yor.\r\n\r\nUshio, 222 nanometrelik UV'nin insan i\u00e7in zarars\u0131z oldu\u011funu tarafs\u0131z testlerde Hiro\u015fima \u00dcniversitesince onayland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n300 bin yen (2 bin 860 dolar) fiyat etiketli 1,2 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 Care222 i\u00e7in \u015fimdilik sadece sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131ndan sipari\u015f al\u0131nabiliyor.\r\n\r\n\u00d6te yandan firma, Care222 emit\u00f6rlerinin monte edilece\u011fi genel ama\u00e7l\u0131 ampul \u00fcretimi i\u00e7in Toshiba ile proje y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131