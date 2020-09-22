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Japonya’da covid-19’u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz geliştirildi

22 Eylül 2020
Care222

Japon ışık ekipmanı üreticisi Ushio, insana zarar vermeden yeni tip corona virüsü (covid-19) yok eden ultraviyole ışın yayan “Care222” adlı cihazı üretti.


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22 Eylül 2020

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