Mertkan Hamit: Deniz kenarında susuzluktan kırılan kentteyiz

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Mertkan Hamit, Mağusayı zor günler beklediğini açıkladı.

DAÜ senatosunun COVID19 nedeniyle eğitimi uzaktan yapmaya karar verdiğini söyleyen Mertkan Hamit, bunun ekonomik etkileri de turizm ve yüksek öğretim etrafında şekillenen ekonomik faaliyetlere sahip olan Mağusa için çok yıkıcı olacağını belirtti.

Hamit’in paylaşımı şöyle:

Mağusa’da su bitti. Barajdan gelmesi gereken 14 bin ton, deniz hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle 4 bin tona indirilmişti. Dün Serhatköyde yaşanan sorun nedeniyle o da durduruldu. Sorun hemen çözülmeyecek.

Baraja bağımlı olmadığımız bir de arıtma tesisi vardı. Ancak bu tesis de alacaklarından dolayı üretimi azaltmış ve yakın zamanda da yasal işlem başlatmıştı. Cuma günü tesisin elektriği kesilerek üretim tamamen durduruldu.

Bununla beraber DAÜ senatosuda COVID19 nedeniyle eğitimi uzaktan yapmaya karar verdi. Böylelikle, Mağusa’ya öğrenci de gelmeyecek. Bu karar haksızdır demiyorum. Ancak, bunun ekonomik etkileri de turizm ve yüksek öğretim etrafında şekillenen ekonomik faaliyetlere sahip olan Mağusa için çok yıkıcı olacak.

Deniz kenarındaki kent susuzluktan kırılan kentteyiz.

Ülkedeki en önemli tarım faaliyet alanlarından biri olan Maraş’taki seralar bölgesinde de tarımsal üretim de zorlaşacak, maliyetler artacak ve sadece Mağusalılara değil ülkede yaşayan herkese olumsuz yansıyacak.

Tüm bunların yanında bir de kanalizasyon sorunu var. O konuda da malesef yaşanan tıkanıklardan dolayı lağım kokusu sorunu devam ediyor.

Belediyeden merkezi yönetime, iktidardan muhalefete son yıllarda kent ve ülke adına kararlar alan, bu çarpık düzeni yaratan herkesin yanlışlarının cezasını Mağusalılar çekecek.

Milliyetçi gürültünüz, kısa dönemli politik hesaplarınız, kavgalarınız batsın.

Yarattığınız eserle gurur duyun!…