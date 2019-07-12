Kıbrıs

Kapalı Maraş Envanter Komisyonu ilk toplantısını yaptı

12 Temmuz 2019

Kapalı Maraş Envanter Komisyonu,  ilk toplantısını, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başkanlığında yaptı.

Enformasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Genel Koordinatörü Mustafa Kendir’in yanı sıra çeşitli kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalarla elde edilen veriler ile ilave bilgi ve belgeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca ihtiyaca göre uzmanlık gerektiren konularda alt komitelerin kurulması ve komisyona katılan kurum temsilcilerine ilaveten farklı kurumların temsilcilerinin de komisyona dahil edilmesine karar verildi.

Komisyonun gelecek hafta iki ayrı toplantı yapması konusunda karar alındı.

 

 

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