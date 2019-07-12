Kıbrıs

Hırsızlık yapan otostopçular tutuklandı

12 Temmuz 2019
hırsızlık

8 Temmuz 2019 tarihinde, Girne-Esentepe yolu üzerinde 20 yaşındaki Y.B.’nin otostop çekip aracına bindiği kişinin telefonunu çaldığı ve yürütülen soruşturma sonucunda 19 yaşındaki E.B. ile de otostop sonucu bindikleri 2 kişinin daha aracından para ve telefon çaldıkları bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“08.07.2019 tarihinde, Girne-Esentepe Anayolu üzerinde Y.B.(E-20)’nin, otostop çekmek suretiyle bindiği Zekeriya Ahmet ALDIÇ’a ait araç içerisinden adı edilene ait A50 marka cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın E.B.(E-19) ile birlikte, yine otostop çekmek suretiyle bindikleri Soner MAVİŞ’ ait araç içerisinden Samsung J 3 pro marka cep telefonunu ve Maksat SOYUNOV’a ait araç içerisinden de  2000 TL nakit parayı çaldıkları, çalınan telefonları ise  Girne’de T.S.(E-39)’ye 1250 TL karşılığında sattıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  “

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