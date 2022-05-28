Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (25.05.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 10.05.2022 24.05.2022 Değişim Toplam vaka sayısı 324 282 -12,96% Yerel vaka sayısı 324 282 -12,96% Yurtdışı vaka 0 0 0,00% 100.000 de vaka sayısı 84,82 73,82 -12,97% 100.000 de yerel vaka sayısı 84,82 73,82 -12,97% Test sayısı 62.580 55.382 -11,50% Test pozitiflik oranı 0,52% 0,51% -1,92% Hastanede tedavi gören 4 11 175,00% Yoğun bakımda tedavi gören 1 0 -100,00% Yoğun bakım oranı 0,21% 0,00% -100,00% Aktif vaka sayısı 458 392 -14,41% Kaybedilen vaka sayısı 1 0 -100,00% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 10.05.2022 24.05.2022 Değişim KKTC GENELİ 12,1 10,5 -13,22% LEFKOŞA 16,0 18,3 14,38% GAZİMAĞUSA 13,2 9,5 -28,03% GİRNE 7,0 5,2 -25,71% İSKELE 5,4 3,5 -35,19% GÜZELYURT 16,1 6,0 -62,73% LEFKE 11,2 5,1 -54,46%

KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler; ülkeye karantinasız ve testsiz girebilecektir.

* Aşılı ve hastalığı geçirmiş kişi tanımı aşağıda belirtilmiştir.

Aşısız kişiler; Yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen test sonucu ile ülkeye girebilecektir.

Tanımlar;

İki doz aşılar için ikinci doz, tek doz aşılar için (Johnson) birinci doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş olan 18 yaş ve üzeri kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

İkinci dozun (Johnson için birinci dozun) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişiler, hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

12-18 yaş arası kişiler (12 ve 18 yaş dahil) hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir.12-18 yaş arası aşısız çocuklar aşısız kişi kurallarına tabii olacaktır.

12 yaş altı çocuklardan Covid-19 test aranmayacaktır.

Hastalığı geçirmiş kişiler, pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün dolmamış kişiler aşılı kişilerin kurallarına tabii olacaklardır.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış ancak üzerinden 180 gün geçmemiş kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Kişiler aşağıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde de aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

KABUL EDİLEN AŞILAR:

SINOVAC

SINOPHARM (VEROCELL)

COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford)

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson

SPUTNIK V

MODERNA

NOVAVAX

COVİSHİELD (Astrazeneca/Oxford)

COVAXİN

CANSİNOBİO

TURKOVAC

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanacaklardır. Risk grubunda olup (60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer,böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diabet hastaları, HIV hastaları) aşısız kişilerin kapalı alanlarda maske kullanımı önerilmektedir. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restorant, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur. Okul/özel eğitim çalışanları, cezaevi çalışanları ve bakımevi/huzurevi çalışanları aşılı olmaları halinde test zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak belirtilen sektörlerde çalışan aşısız kişiler haftada bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Ancak belirtilen süreden önce temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:

ÇOCUK AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY OKULA DEVAM AŞI TAM AŞILI TAM AŞILI OKULA DEVAM TAM AŞILI AŞISIZ OKULA DEVAM AŞISIZ TAM AŞILI OKULA DEVAM AŞISIZ AŞISIZ OKULA GİTMEYECEK

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)

Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.

İzolasyon süreci testsiz 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler güncel hayatlarına devam edebilecektir.

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibi tarafından istişare edilecektir.

Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 878 1030 numarasını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR Aşılı kişiler hatırlatma dozlarını 4-6 ay içerisinde yaptırabilirler.

Covid-19 hastalığını geçirmiş hiç aşı yaptırmayan veya aşı sürecini tamamlamayan kişiler iyileştikten 1 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.

Covid- 19 hastalığını geçirmiş aşılı kişiler ise iyileştikten 4-6 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.