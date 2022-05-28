Güner Batmazoğlu turnuvasında Galatasaray-Batmazoğlu finali oynanacak

Merhume Güner Batmazoğlu anısına bu yıl 9.kez düzenlenen Masterler futbol turnuvası Türkiye’den gelen takımların katılımı ile dün başladı.

Türkiye şöhretleri, Galatasaray ve Fenerbahçe masterleri ile ülkemizden Batmazoğlu masterleri futbol takımlarının katılımı ile gerçekleşen turnuvada ilk maçların galipleri bugün finalde karşılaşacak.

Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda gerçekleşen 9.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’nın açılış maçında Fenerbahçe Masterleri takımını penaltı atışları sonunda mağlup etmeyi başaran Batmazoğlu Futbol Masterleri adını finale yazdırmayı başardı.

İkinci maçta Türkiye Şöhretler Karmasını mağlup eden Galatasaray Masterleri finale çıkan diğer takım oldu.

Kemal Batmazoğlu tarafından organize edilen 9.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları bu akşam oynanacak.

Program şöyle:

Saat 19.00: Türkiye Şöhretleri-Fenerbahçe Masterleri (ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI)

Saat 20.00: Galatasaray Masterleri-Batmazoğlu Masterleri