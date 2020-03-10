Kanıtlar mahkemede

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç meltem Dündar huzurundaki duruşmada dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli tahkikat memuru Polis Çavuşu Yahya Suçimez dinlenmeye başladı. Suiçmez, Türkiye mali polisinden gelen bir bilgi üzerine 29 Ağustos 2019 tarihinde Girne’de FEO Elegance Sitesi’ne operasyon düzenlendiğini belirtti. Suçimez, tahkikatla ilgili bilgilerin yanı sıra soruşturma aşamasında ele geçirilen emareleri mahkemeye sundu. Savunmanın mahkemeye sunulan sim kartlar ile banka kartları sayısının şahadette geçen sayı ile aynı olmadığını belirterek, itiraz etti. Mahkeme, duruşmayı bugüne erteledi.