Kıbrıs

Kanıtlar mahkemede

10 Mart 2020

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç meltem Dündar huzurundaki duruşmada dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli tahkikat memuru Polis Çavuşu Yahya Suçimez dinlenmeye başladı. Suiçmez, Türkiye mali polisinden gelen bir bilgi üzerine 29 Ağustos 2019 tarihinde Girne’de FEO Elegance Sitesi’ne operasyon düzenlendiğini belirtti. Suçimez, tahkikatla ilgili bilgilerin yanı sıra soruşturma aşamasında ele geçirilen emareleri mahkemeye sundu. Savunmanın mahkemeye sunulan sim kartlar ile banka kartları sayısının şahadette geçen sayı ile aynı olmadığını belirterek, itiraz etti. Mahkeme, duruşmayı bugüne erteledi.

 

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Uluçay: Meclis geçiş noktalarının kapatılması konuda proaktif bir siyaset izliyor

Uluçay: Meclis geçiş noktalarının kapatılması konuda proaktif bir siyaset izliyor

9 Mart 2020
Photo of Milletvekilleri geçiş kapılarının kapatılmasını AB Komisyonu nezdinde dile getirdi

Milletvekilleri geçiş kapılarının kapatılmasını AB Komisyonu nezdinde dile getirdi

9 Mart 2020
Photo of Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için mücadele sonuna kadar sürüdürülecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için mücadele sonuna kadar sürüdürülecektir

9 Mart 2020
Photo of Özersay: Sınır kapılarının kapatılmasını Maraş’la ilişkilendirmek Rum liderinin ekmeğine yağ sürmektir

Özersay: Sınır kapılarının kapatılmasını Maraş’la ilişkilendirmek Rum liderinin ekmeğine yağ sürmektir

9 Mart 2020
Photo of Rum Sağlık Bakanlığı: 50 testten 2’si pozitif

Rum Sağlık Bakanlığı: 50 testten 2’si pozitif

9 Mart 2020
Photo of Eroğlu, Türkiye Turizm ve Otelciler Sendikası yetkilileriyle görüştü

Eroğlu, Türkiye Turizm ve Otelciler Sendikası yetkilileriyle görüştü

9 Mart 2020
Photo of Sirkat ettiği araçla çarpışan kişi mahkemeye çıkarıldı

Sirkat ettiği araçla çarpışan kişi mahkemeye çıkarıldı

9 Mart 2020
Photo of Koronavirüs Güney Kıbrıs’a da geldi: 2 test pozitif çıktı

Koronavirüs Güney Kıbrıs’a da geldi: 2 test pozitif çıktı

9 Mart 2020
Photo of Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı

9 Mart 2020
Photo of Kayınvalidesini tehdit eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

Kayınvalidesini tehdit eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

9 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı