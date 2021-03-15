Kanioğlu 6 yıl Özer ve Suygün 4 yıl hapis yatacak

Mağusa’da İngiliz üsler bölgesinde 14 Ocak 2020 tarihinde araba satın almak için sosyal medyadan anlaştıkları ve söz konusu yere gelmesini sağladıkları Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahsı darp ederek 200 bin TL değerindeki sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model yarış arabasını çalan sanıklar Cemal Kanioğlu, Yasin Suygün ve Harun Özer aleyhindeki karar dün açıklandı.

Nüvit Gazi’nin başkanlığında Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın kararını Başkan Nüvit Gazi Açıkladı. Gazi, soygun suçunun ceza yasasına göre en ağır suçlardan birisi olduğunu belirterek, ülkemizde mala ve şahsa yönelik şiddet suçlarının ise yaygın olduğunu kaydetti. Bu tür suçların toplumu rahatsız ettiğine, toplumun malının ve canını güvende hissetmemesine yol açtığını dile getiren Gazi, soygun gibi ağır suçlara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazi, sanık Cemal Kanioğlu’nun suçu planlaması nedeniyle karar verilirken daha ağır bir ceza alması gerektiğine dikkat çekerek, aynı zamanda bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesinin de önem arz ettiğini vurguladı.

Gazi, sanıklara verilecek cezaya karar verilirken kamu yararının düşünüldüğünün altını çizerek, sanık Cemal Kanioğlu’nun 6 yıl, diğer sanıklar Suygün ve Harun Özer’in ise 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Kamalı Haber