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Kandulu: KKTC‘de vaka yok ve rahatsınız. Hastanenin durumu belli ve ortada. Bunun için ayaklanılmalı öncelikle

1 Temmuz 2020
Eda Kandulu, KKTC, PCR,


Ülkemizi Türkiye temsil eden ünlü Kıbrıslı oyuncu Eda Kandulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendine yöneltilen söylemlere tepki gösterdi. Kandulu, “Sizler denize girip, meyhanelere ve/ veya clublara gideceksiniz diye dünya durmuyor. Dünya bu pandemiyle savaşıyor. Biraz bilinçlenip kendinize gelin. Yeter artık.” dedi.

Kandulu’nun o paylaşımı:

Öyle saçma sapan şeyler görüyorum ve okuyorum ki gerçekten insanların sığlığından utanıyorum artık! Evine,ailesinin yanına dönmeye çalışan bir kesim var. Çalışmak zorunda olan bir kesim var. Ekonomi diye birşey var! Pandemi bütün dünyada ve bunun savaşılıyor. Sizleri de anlıyorum şu an KKTC ‘de vaka yok ve rahatsınız. Hastanenin durumu belli ve ortada. Bunun için ayaklanılmalı öncelikle. Ama işinize gelmiyor ve rahatı seçiyorsunuz. Biri çıkıp açıklama yapmış PCR testi yapılmadı ve uçağa öyle bindik. Beni Kıbrıs’ta bakan karşıladı. Bakana sorun o zaman neden geri yollamamış? Neden karantinaya almamamış?! Ünlü diye mi? Yoksa yersiz açıklamasından dolayı mı?Öyle bir şey söz konusu bile olamaz! Neden mi ? Bilet almak bile ayrı işleme tabii tutuyorlar. Ayrıca test yapılmadan uçağa binmek mümkün değil! Çünkü harç ödeyip sağlık bakanlığından izin alıp çıkış yapabiliyorsun Türkiye’den! İzinde PCR TESTİ ! Telefonlarınıza sizi izleyebilecekleri program indiriyorsunuz. Haber izleyin! O yüzden ATV çekmemiş olabilir bu saçmalığı çok normal. Yersiz ve doğru haber olmadığı içindir. Bilip bilmeden konuşmalarınız çok çirkin ve yersiz. Sizler denize girip, meyhanelere ve/ veya clublara gideceksiniz diye dünya durmuyor. Dünya bu pandemiyle savaşıyor. Biraz bilinçlenip kendinize gelin. Yeter artık.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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