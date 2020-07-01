Kıbrıs

Evlerinde hintkeneviriyle yakalandılar

1 Temmuz 2020
hintkeneviri, KKTC, polis, baskın, uyuşturucu


Polis Basın Subaylığı’nın paylaştığı bilgilere göre 2 ayrı ikatmetgaha baskın yapan Narkotik Birimi toplamda 66 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın o paylaşımı:

Bugün saat 14:30 sıralarında, Göçmenköy’de M.B. (E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (E-24)’nin ikametgâhında yapılan aramada ise 60 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.


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