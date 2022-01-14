Kanber: Batan işletmelerin tekrar ekonomiye dahil olabilmesi için çalışacağım

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası eski Başkanı, CTP milletvekili adayı Mahmut Kanber, hükümetin popülist söylemleri nedeniyle ekonomik krizin içinden çıkılamaz bir hal aldığını belirterek pandemi döneminde batan işletmeler için hiçbir adım atılmadığını belirtti. Kanber, “CTP bu konuda adım atabilecek anlayışa ve güce sahip tek parti. Bu yüzden buradayım ve batan işletmelerin ekonomiye tekrar katılması için var gücümle çalışacağım” dedi.

Kanber, on yıllar emek mücadelesi yürüttüğünü belirterek pandemi sürecinde başarısız yöneticilerin yanlış kararları sonucu ekonomik olarak en yaygın kesim olan esnafın iflasına sebep olduklarını ifade etti. Kanber, “Kriz yönetiminden bihaber olan mevcut hükümetin popülist söylemleri yüzünden kriz daha da derinleşerek içinden çıkılmaz hale geldi” dedi.

Var olma mücadelesini sürdüren emek hareketinin ayakta kalabilmesi için yapılması gerekenin sürdürülebilir, adil, şeffaf, sosyal devlet tanımına uygun yeni yapılanmaların ortaya çıkması olduğunu belirten Kanber, bunun da ancak 23 Ocak’ta halkın gerekli tepkiyi vermesi ile mümkün olabileceğini kaydetti. “Pandemi ile birlikte batan işletmelerin tekrar ekonominin içine dahil olabilmesi için yeni politikalar ve toplum yararına irade koyabilecek güce sahip oluşumlara ihtiyaç vardır. Ben bunun için var gücümle çalışacağım. Bu yüzden CTP’deyim ve bunu yapabilecek başka bir parti de yoktur” dedi.

Kanber sözlerini şöyle sürdürdü:

“23 Ocak’ta önümüze yeni bir pencere açılacak. Önemli olan seçme hakkını kullanacak olanların popülist anlayışlara prim vermemesi. Buradan da söz vermiş olayım… Halkçı politikaları savunarak, toplumun düşük gelirli sınıfının toplam gelirler içerisinden adil payını alması için mücadele edeceğim. Siyaseten bu alanı Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde açabileceğime inanıyorum. Bu yüzden halkımızı CTP’yi güçlü şekilde sandıktan çıkarmaya çağırıyorum.”