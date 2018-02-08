Kanbay: Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ın yanındadır

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan ve Başbakan Yardımcılığının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ile de biraraya geldi ve Türkiye’nin desteğini iletti.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de ‘bilimsel, laik ve demokratik’ ilkeler temelinde çalışma yürüteceklerine vurgu yaparak; ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtularak proje üretmek istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

Büyükelçi Kanbay, Eğitim Bakanlığı görevinde Özyiğit’e başarı dilerken; ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hükümet ve KKTC devletinin yanında olduğunu’ belirtti.

Kanbay; ‘Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının geleceği için yapılacak tüm olumlu çalışmalarda Türkiye en önemli destekçi ve yardımcı olacak.. en ufak bir sorununuzda bile bizi yanınızda bulacaksınız’ diye konuştu.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de ‘daha önce kurulan iyi diyaloğun devamını temenni ederek; ‘ zor şartlarda ve ülkenin içinde bulunduğu kritik ortamda 4 parti koalisyon kurdu.. önemli olan demokrasiden ödün vermemektir, hükümetin dayandığı temel ilke bilimsel demokrasi ve laiklikten ödün vermeden çalışma yapmaktır’ ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve katkılarının önemli olduğunu kaydeden Özyiğit, ‘bu katkıların devam edeceğinden kuşkumuz yok önemli olan bunları sağlıklı bir zemine oturtmaktır ve projeler üretmektir’ dedi.

Hükümetin ve Eğitim Bakanlığının herkesi kucaklayan bir politika izleyeceğini belirten Özyiğit, eğitimin devlet politikası haline getirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Özyiğit; ‘didişmenin kimseye yararı yok, uzlaşmak önemli ama bu uzlaşmanın zemini de önemli bu çerçevede yapılacak çok iş var’ ifadelerini de kullanarak; toplumu ileriye götürecek, dünyayla yarışabilecek,çocukların okulları sevebileceği bir eğitim modelini benimsediklerini’ söyledi.