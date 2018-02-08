Eda hızla yükseliyor

“Gözlerin Ardında” Müzikali’nin basın galası İstanbul’da gerçekleştirildi. Birçok ünlü isim galada yer aldı. Oyunculuğuyla ülkemizi Türkiye’de başarıyla temsil eden ve Show Tv’de yayınlanan “Yeni Gelin”deki performansıyla dikkat çeken Eda Kandulu, bu kez Down sendromuna dikkat çekmek için sahnedeydi

Tiyatro Keyfi’nin son eseri “Gözlerin Ardında” Müzikali’nin basın galası geçtiğimiz Pazartesi akşamı İstanbul, Süzer Plaza sahnesinde, Kıbrıslı sanatçımız Eda Kandulu, Oktay Kaynarca, Keremcem, Hakkı Ergök, Lale Başar, Reha Özcan, Zara, Gökhan Türkmen, Suha Uygur, Ali ve Aysun Kocatepe gibi sanatçıların katılımıyla yapıldı.

Down sendromuna dikkat çekmek için oynanan oyunda; Nava Semel’in dünyaca ünlü eseri, Kemal Başar tarafından dünyada ilk kez olmak üzere tiyatro, akustik müzik ve çağdaş dansın bir araya geldiği çarpıcı bir yorumla yönetildi. Özgün Uğurlu’nun çok bilinen şarkılarının yanı sıra eser için yaptıklarını da canlı ve akustik olarak söylediği eserde down sendromlu oğlu doğduktan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan anneyi Eda Kandulu oynuyor. Onlara Melike Çetin, Serkan Doğan, Güney Kumaş ve Erkan Çelebi eşlik ediyor.

Müzikleri Özgün Uğurlu, koreografisi Alpaslan Karaduman, ışık tasarımı Yüksel Aymaz, kostüm tasarımı Mine Erbek Gökbuget, orkestra direktörlüğü Nejat Dimili, müzik direktörlüğü ise Tevfik Akbaşlı imzasını taşıyan eser Nisan ayında Londra Tiyatro Festivali ve Jaffa Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 3 temsille ve Adana Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 1 temsille yer alacak. Mayıs ayında ise Berlin’de sahnelenecek.