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Kanatlı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

5 Mart 2020
Hüseyin Kanatlı

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren duayen radyocu Hüseyin Kanatlı bugün toprağa verilecek.

Hüseyin Kanatlı için bu sabah 10.00’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören yapılacak.

Törenin ardından Kanatlı’nın cenazesi toprağa verilecek.Kanatlı, Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Kıbrıs Türk yayın tarihinde ilk sunucu olarak bilinen 89 yaşındaki Kanatlı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar çalıştı.1931 yılında Baf kasabasında dünyaya gelen Kanatlı, Öğretmen Koleji mezunuydu.

1951 yılında öğretmenliğe başlayan Kanatlı, 8 yıl sonra öğretmenlikten ayrılarak radyoculuk hayatına başlamıştı.

Hüseyin Kanatlı, önce Bayrak Radyosu’nda sesiyle, ilerleyen yıllarda da BRT ekranlarında sevilen programlarla evlerimize konuk oldu.

Kanatlı, başta müzik programları olmak üzere 25 yıl süren “Plak Yarışı” ve 20 yıl süren 3 dildeki “Merhaba Dostlar” ve “Askerin Saati” programları onun en uzun soluklu çalışmaları arasında yer aldı.

Ayrıca 1974 öncesinde 2 buçuk yıl devam eden “Kıbrıs’tan Sesler” programı da duayen radyocu Kanatlı’nın unutulmaz programları arasındadır.




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