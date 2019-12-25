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Kanal İstanbul Projesinde altın mı aranacak?

25 Aralık 2019

A Haber’de yayınlanan ‘Deşifre’ programında konuşan Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu “Kanal İstanbul’un altında Tapınak Şövalyelerinden kalan 10 gemi dolusu altın var. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda şöyle yada böyle bir bilgiye sahip” dedi. Kağan Kurtoğlu, “Benim Vatikan kaynaklarımdan öğrendiğim şu ki, kayıp 10 geminin Büyükçekmece körfezine geldiği biliniyor. Bu kayıp 10 geminin içinde tapınakçıların hazinesi var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir bilgiye sahip şeklinde konuştu.

Havadis Özel

Tapınak Şövalyeleri ya da Kıbrıs’ta kullanılan ismiyle Templar Şövalyelerinin devamı olduğunu iddia eden gruplar kutsal emanetleri de içeren hazineleri istanbul’da arıyor. İnanışa göre Fransa’da ayrı devlet kuracakları iddiasıyla baskına uğrayan Şövalyeler, 10 gemi dolusu hazineyi İstanbul’a kaçırıyorlar. Gemilerin Büyük Çekmece limanına demirlediği bilgisi mevcut, ancak akibetleri bilinmiyor. Şövalyeler, 12. Yüzyılda 1 yıl süreyle Kıbrıs’a da hakim olmuş, daha sonra ada Lüzinyan hakimiyetine girmişti.

Tapınak Şövalyeleri Templarlardan günümüze gelenler

 



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