Akıncı: Ben de bu çabanın bir parçası olarak sizlerle birlikte omuz omuza yürümek istiyorum

Cumhurbaşkanlığı “Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi” kapsamında “İklim Değişikliği ve Kadın” konulu seminer düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan seminere Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında çevreyi korumak için daha fazla geç kalınırsa kurtaracak bir şeyin bulunamayacağını söyledi.

Dünyanın insan eliyle tahrip edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, artık buna dur demek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ‘Temiz Düşün’ projesinin sadece çevreyi temiz tutma anlayışı taşımadığını kaydetti.

Akıncı, “ çevremizde ağaçları nasıl yok etmeyelim , nasıl yeşile daha yeşil katalım, , sularımızı nasıl koruyalım, çevremizi nasıl koruyalım, evlerimizde alabileceğimiz tasarrfu tedbirleri nedir. Devlete düşen görevlerin yanısıra bireylere düşen sorumluluklar nelerdi. Bütün bunları düşünerek kendi çapımızda katkı koymaya çalışıyoruz. Mesela basit bir örnek söyleyeyim, şu sıralarda arkadaşlar iklimle ilgili bir kitapcık hazırlıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi koruma konusunda bireylerin yanısıra devlete düşen görevlerin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Seminer başlığındaki kadın vurgusuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’nın da dediği gibi kadının dönüştürücü gücüne inandığını kaydetti.

Akıncı, “çevremizi korumada ve gelecek kuşaklara bunları aktarma sorumluluğunda, kadın- erkek omuz omuza mücadele yapmamız lazım. Ama kadınların dönüştürü gücüne, ben de inanıyorum, kadınların öncülüğünü yaptığı, başını çektiği mücadelelerin başarıya ulaşabileceğine inanıyorum ve bu konuda hepinize başarılar diliyorum. ben de bu çabanın bir parçası olarak sizlerle birlikte omuz omuza yürümek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasının ardından yazar Buket Uzuner “iklim Değişikliği ve Kadın “başlıklı konuşma yaptı.