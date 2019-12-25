KıbrısManşet

Akıncı: Ben de bu çabanın bir parçası olarak sizlerle birlikte omuz omuza yürümek istiyorum

25 Aralık 2019

Cumhurbaşkanlığı “Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi” kapsamında “İklim Değişikliği ve Kadın” konulu seminer düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan seminere Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında çevreyi korumak için daha fazla geç kalınırsa kurtaracak bir şeyin bulunamayacağını söyledi.

Dünyanın insan eliyle tahrip edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, artık buna dur demek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ‘Temiz Düşün’ projesinin sadece çevreyi temiz tutma anlayışı taşımadığını kaydetti.
Akıncı, “ çevremizde ağaçları nasıl yok etmeyelim , nasıl yeşile daha yeşil katalım, , sularımızı nasıl koruyalım, çevremizi nasıl koruyalım, evlerimizde alabileceğimiz tasarrfu tedbirleri nedir. Devlete düşen görevlerin yanısıra bireylere düşen sorumluluklar nelerdi. Bütün bunları düşünerek kendi çapımızda katkı koymaya çalışıyoruz. Mesela basit bir örnek söyleyeyim, şu sıralarda arkadaşlar iklimle ilgili bir kitapcık hazırlıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi koruma konusunda bireylerin yanısıra devlete düşen görevlerin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Seminer başlığındaki kadın vurgusuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’nın da dediği gibi kadının dönüştürücü gücüne inandığını kaydetti.

Akıncı, “çevremizi korumada ve gelecek kuşaklara bunları aktarma sorumluluğunda, kadın- erkek omuz omuza mücadele yapmamız lazım. Ama kadınların dönüştürü gücüne, ben de inanıyorum, kadınların öncülüğünü yaptığı, başını çektiği mücadelelerin başarıya ulaşabileceğine inanıyorum ve bu konuda hepinize başarılar diliyorum. ben de bu çabanın bir parçası olarak sizlerle birlikte omuz omuza yürümek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasının ardından yazar Buket Uzuner “iklim Değişikliği ve Kadın “başlıklı konuşma yaptı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Kanal İstanbul Projesinde altın mı aranacak?

25 Aralık 2019

Tatar: Kendimde o özellikleri görüyorum

25 Aralık 2019
Kanunsuz avlanma - avcılık

Yasak avlananlara ciddi yaptırımlar geliyor

25 Aralık 2019

EastMed tamamen siyasi

25 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı