Kamuda reform yasa ile değil siyasi irade ile olur !!!

Kamu Reformunda yıllarca hep yanlış ana noktaya, müşavirlik sistemine odaklanıldı ve bu sistemin değişmesi ile kamuda reformun gerçekleşeceği algısı yaratıldı. Oysa gerçek bu değil.

Tabii ki bu da bir sorundur ama ana sorun bu değildir.

2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile kamudan atanan Müdür ve Müsteşarlar eski görevlerine eski maaşları ile “dönüyorlar” yasa gereği ama kamu yine aynı kamu.

Yasalarımıza göre Müşavirlerin işe gitme zorunluluğu vardır.

İşe gitmediği takdirde en üst ita amiri Bakanın, Maliye Bakanlığı’na yazacağı bir yazı ile maaşını kesmesi ve hakkında disiplin soruşturması başlatması gerektiği düzenlenmiştir yasa ile.

Tüm bu mevzuat ortada iken Hükümet yetkilileri “Sağlık Bakanlığı, Müşavirleri göreve çağırmalı diyor” yani yasanın uygulanmadığını, yürütmenin yasaya binaen gereğini yapmadığını itiraf ediyor bizi yönetenler.

Bunun yanında biz Müşavirliği kaldırdık diyenler, verebileceğim onlarca örnekle, alanında hiçbir uzmanlığı olmayan kişileri, sırf siyasi kaygılar ile liyakatsiz bir şekilde Müdür ve Müsteşar atamaya, atanmasına onay vermeye devam ediyor kamuda. Yani her dönem olduğu gibi işe göre insan değil insana göre iş yaratılmaya devam ediliyor kamuda, müşavirlik sistemi “kalkmasına” rağmen.

İşte tüm bu yaşanan gerçekler sebebiyledir ki kamuda reformun yasa ile müşavirliğin kaldırılması ile alakası olmadığını ifade ediyorum.

Kamu Reformunda odaklanılması gereken ana konu, toplumun aldığı hizmet kalitesini artırmak olmalıdır.

Kamu Reformunda odaklanılması gereken ana konu, Anayasa ve Yasalara göre görevleri tanımlanmış statülerin bugün olduğunun aksine yasal çerçevede çalışmasını sağlamak olmalıdır.

Kamu Reformunda odaklanılması gereken ana konu, yürütmenin, partilerinden gelen telefonlara aldırmadan hizmet yoğunluğuna göre personelin görev yeri planlamasını yapmak olmalıdır.

Tüm bunlar mevcut yasalarımız ile yapılabilirken yapılmamasıdır bugün kamunun verimsiz olmasının ana nedeni.

İşte bu yüzdendir ki Kamu Reformunda odaklanılması gereken ana konu, halk için kamuda yasaları uygulayacak SİYASİ İRADEYİ göstermek olmalıdır.