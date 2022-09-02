Kamuda örgütlü 3 sendika Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı.

Sendika yetkilileri, 11 Ağustos’tan bu yana birimde grev uygulandığını belirterek, personel ihtiyacının karşılanması için adım atılmamasına tepki gösterdi.

-Atan

KamuSen Başkanı Metin Atan yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 aydır Ehliyetler Birimi’ndeki grevin sürdüğünü belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı “duyarsızlıkla” suçladı.

Sıkıntıların katbekat arttığının farkında olunmadığını savunan Atan, Bakan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu. 3 sendika olarak kararlı olduklarını ifade eden Metin Atan, birime iki personel bile alınamamadığını belirterek buna tepki gösterdi.

Maliyenin kasasına birim aracılığıyla ayda 5-8 Milyon para girdiğini dile getiren Atan, Bakan Arıklı’nın duyarlılığını ortaya koymasını, çalışanların ne kadar zor durumda olduğunu anlamasını ve gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi. Atan, “Bu süreç devam ettiği sürece kendileri ve bu ülke zarar görecek” dedi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, “partizanca yapılan görevlendirmenin geri alınmadığını ve sorunu çözecek iradenin ortaya konmadığını” ifade ederek, “Bu kadar basit bir konuyu bile çözemeyen bakanlık memleket yönetecek ve biz sorunlara çözüm üretmesini bekleyeceğiz” eleştirisinde bulundu.

“Ölüden gözyaşı beklemek gibi bir şey mi bu?” diye soran Bengihan, ısrar, inat ve büyük bir kararlılıkla eylemlerini devam ettireceklerini kaydetti. KTAMS Başkanı Bengihan, “Kamu kurumlarını koruması gerekenler, devleti idare edenler olması gerekirken, sendikalar bu görevi en iyi şekilde yerine getiriyor” diye konuştu.

11 Ağustos’tan bugüne kadar Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da eylem ve grev yaptıklarını hatırlatan Bengihan, amaçlarının, para değil partizanca yapılan görevlendirilmelerin geri getirilmesi veya yerlerine başka personel konulması olduğunu söyledi. Bengihan, “Ne irade var, ne cesaret” dedi.

Motorlu Araçlar Birimi’nin otomasyona geçtiğini hatırlatan Güven Bengihan, Ocak 2020 yılından beridir sistemin düzenli işlediğini anlattı. İlgili bilgisayar şirketine gerekli ödeme yapılmadığı ve arada yaşanan sıkıntılar nedeniyle sistemin sahibi firmanın anlaşmayı durdurduğunu öne süren Bengihan, sistemdeki işlemlerin görülmediğini kaydetti.

“Limanların özelleştirilmesi için proje geliştirileceği” sözüne atıfta bulunan Bengihan, var olan projenin devamlılığı getirilmezken, limanların nasıl gündeme getirildiğini sordu. Limanların özelleştirilmesine karşı olduklarını kaydeden KTAMS Başkanı Bengihan, tüm stratejik kurumların özerk ve profesyonel bir yapıya kavuşmasını, siyasetten arındırılmasını ve sermayeye peşkeş çekilmemesini talep ettiklerini söyledi.

“Bakan Arıklı’nın partizanca istihdam yaptığını” iddia eden Bengihan, ancak bu kişilerin, Ehliyetler Birimi’nde veznede çalışabilecek nitelikte olmadığını belirterek, neden işe alındıklarını sordu.

-Sivil Havacılık Dairesi’nde grev uyarısı

Motorlu Araçlar Birimi ile alakalı eylemlerin de haftaya başlayacağını kaydeden Bengihan, Ehliyetler Birimi’ndeki grev ve eylemin devam edeceğini söyledi. Gerekirse diğer bölgelerde de greve gideceklerini, zorda kalmaları durumunda ise Sivil Havacılık Dairesi’nde greve gidecekleri uyarısında bulunan Bengihan, yılda iki kez grev yasaklandığı için grevin de yasaklanamayacağını kaydetti ve “Uçaklar inemeyecek, kalkamayacak” dedi. Adım atılmazsa Mağusa Limanı’nda da greve gideceklerini belirten Güven Bengihan, “Bizi buna mecbur bırakmayın” diyerek, sadece eksik personelin tamamlanmasını istediklerini söyledi.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Bakan Arıklı’nın katıldığı bir programda, “devletin battığını söylediğini” belirterek, “Devletler asla batmaz, devletler sadece kötü yönetilir şu anda olduğu gibi…” dedi.

Devletin bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi halinde buna çanak tutulduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Devlet batarsa sizlerin yüzünden batar” iddiasında bulundu.

Pandeminin bittiğini ifade eden Serdaroğlu, “Şu anda Covid-21 veya Covid-20 ile karşı karşıyayız” diyerek, vurdumduymaz şekilde memleketin yönetildiğini ileri sürdü.

Dünya ülkelerinde olduğu gibi ehliyetleri 2-3 yılda bir yenileme yerine ehliyet alınmasının ardından belli bir yaşa gelindikten sonra ehliyetlerin yenilenmesi önerisinde de bulunan Serdaroğlu, iş yükünü hafifletmenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından “Duyarsız Bakan” yazılı siyah çelenk, bakanlık kapısına asıldı ve eylem sona erdi.