Kamuda örgütlü 6 sendika Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kamuda örgütlü 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikalar “Yoksullaştırmaya hayır” diyerek, kamu çalışanlarının yasal haklarını korumaya sonuna kadar devam edeceklerini ve yoksullaştırılmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Eylemi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) yönetim kurulu üyeleri düzeyinde gerçekleştirdi.

Eylemciler Başbakanlık önünde “Hükümet-Emekçi-Sermaye”yi simgeleyen resmin yer aldığı pankart da açtı.

BENGİHAN: “KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKÇİLERİN HAKLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı konuşmada, “hükümetin adaletsizce, haksızca Meclis açık olduğu bir dönemde yasa gücü kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için” burada olduklarını söyledi.

Turizm emekçilerini de selamlayan ve destek veren Bengihan, “Verilen mücadele ortaktır, ekmek kavgasıdır” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun liderini küçük düşürücü açıklama yapan kişiyi de eleştiren ve “herkes haddini bilecek” diyen Bengihan, “Bunu yapan kişi de terbiyesizin tekidir” ifadesini kullandı.

Bengihan, hükümetin sermaye ile bir araya gelip emekçinin “suyunu sıktığını, saldırdığını, sömürdüğünü” savunarak, kamu çalışanları ile emekçilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hükümetin yaptıklarıyla kamu ile özel sektör çalışanlarını bir birine düşürmeyi ve sömürmeyi amaçladığını iddia eden Bengihan, sendikalar olarak çalışandan yana olduklarını söyledi.

Hükümetin sermayeye yönelik hiçbir vergi adımı olmadığını ancak makamlara atamaların, makam yenilemelerin, yeni makamlar yaratmaların devam ettiğini kaydeden Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmak istendiğini, ancak buna müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Hayatın ucuzlatılmadığını ancak hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulduğunu ifade eden Bengihan, bu hakkın maaş artışı olmadığına işaret etti.

Sendikaların eyleminin devam edeceğini ifade eden Bengihan, “Kavgamız ekmek, hayatta kalma kavgasıdır, hükümet bu kararı geri alana kadar grev ve eylemlere devam edeceğiz. Yoksullaşmamak için hükümete karşı var gücümüzle durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“TASARRUF YUKARIDAN BAŞLAR, ÇALIŞADAN DEĞİL”

Bengihan, hükümete, çalışanların hayat pahalılığı ödeneği kesintisine gelene kadar yukarıdan kesinti yapılması gerektiği eleştirisinde bulunarak, “Tasarruf yukardan başlar, çalışandan değil” dedi.

Sermayeden vergi alınmazken çalışandan kesinti yapıldığını ifade eden Bengihan, ülkede devletten zengin insanlar olduğunu ancak yine de çalışanların birbirine düşürülmeye çalışıldığını savundu.

Kamuda çalışanların yasal haklara göre emeğinin karşılığını aldığını vurgulayan Bengihan, özel sektör emekçilerinin ise işvereni tarafından korunması gerektiğini; emekçinin, çalışanın daha fazla tasarruf adı altında yoksullaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Yoksullaştırmaya hayır” diyen Bengihan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, bu süreçte iş birliği ve diyaloğa da hazır olduklarını söyledi.