Anastasiadis: Türkiye’den duyarlılık bekliyoruz

Nikos Anastasiadis, “İki devlet çözümü ne bizim, ne uluslararası veya Avrupa toplumu, hiç kimse tarafından kabul edilir görülmüyor” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşme ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in veto çıkışı, Güney Kıbrıs’ta bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Alithia haberi manşetten “Türkiye’nin AB ile İyi İlişkileri Kıbrıs ve Yunanistan’dan Geçer… Avrupalı Yetkililer Türk Cumhurbaşkanına AB’nin Kıbrıs Sorununun Çözüm Müzakerelerinin Yeniden Başlamasında ‘Aktif Gözlemci’ Olarak Katılması Gerektiğini İletti… Anastasiadis: Türkiye Yükümlülüklerini Yerine Getirmezse Veto” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde Leyen ile Michel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmelerinde ‘havuç-kırbaç’ taktiğini uygulamış göründüğü” yorumu yapıldı. Avrupalı yetkililerin görüşme sonrasında Ankara’da yaptıkları açıklamada Güney Kıbrıs ve Yunanistan lehinde konuştuğu, “meydan okumalarına devam etmesi halinde Ankara’ya yönelik açılımlara son verileceği uyarısında bulundukları” ve “hatta AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri yeniden başlamasında AB’nin “aktif gözlemci” olarak katılması gerektiğini söylediklerine işaret edildi.

“VETO EDERİZ”

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ERT’ye verdiği özel röportajda, 5+BM konferansına az bir süre kala “Ankara Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaz ve AB üye devletlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne veto hakkını kullanacak” çıkışı yaptığına dikkat çekti.

“VON DER LEYEN’E VE MICHEL’E AÇIKÇA SÖYLEDİM”

Habere göre Anastasiadis ERT’ye “Charles Michel’e ve Ursula Von Der Leyen’e, Türkiye Avrupa devletlerinin tamamına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmezse bizden olur alamayacağını açıkça söyledim. Karşısında olacağız, dolayısıyla Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni veya devletlerin tamamına karşı yükümlülüklerini tanımama tavrının devam edemeyeceği Avrupalı ortaklarımız tarafından da Türkiye tarafından da dikkate alınmalıdır. Bunu açıkça söyledim ve vazgeçme söz konusu değildir” dedi.

Türkiye’nin “yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde veto kullanacağından mı söz ettiği sorulduğunda ise “Kuşkusuz” cevabını verdi.

Cenevre’de düzenlenecek 5+BM konferansıyla ilgili sorulara da muhatap olan Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi perspektiflerini yaratacak gerçek bir yaratıcı diyalog “kararlılığını” yineledi, şunları ekledi:

“Türk hükümeti ve Kıbrıslı Türk lider tarafından dile getirilmekte olan iki devlet çözümü tezi, ısrarlı tezleri olacaksa, iyimser olduğumu söyleyemem. (Cenevre’ye) Gidiyorum, olumlu olacağım, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin çıkarları yerine Türkiye’nin çıkarlarına olan anlayışları artık nihayet aşmamıza olanak tanıyacak şartların yaratılması için çok çok olumlu olacağım.”

“İKİ DEVLET ÇÖZÜM KİMSE TARAFINDAN KABUL EDİLEBİLİR GÖRÜLMÜYOR”

“Uluslararası toplumun, AB’nin, ABD, Rusya, Çin gibi önemli ülkelerin ve BM üyesi olan olmayan diğer ülkelerin, iki devlet çözümünün gerçekleşemeyeceğine dair net tepkisinden sonra Türkiye’nin duyarlılık göstereceğini umduğunu” da söyleyen Anastasiadis, “İki devlet çözümü ne bizim, ne uluslararası veya Avrupa toplumu, hiç kimse tarafından kabul edilir görülmüyor” dedi.

Nikos Anastasiadis, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları konusuna değinirken, bazı ülkelerin Türkiye ile ekonomik çıkarlarından dolayı yaptırımları istemediğini kabul ederek şunları söyledi:

“AB üyesi ülkelerin Türk ekonomisine ekonomik bağlantılı çıkarlarına rağmen Türkiye-Avrupa arasındaki ilişkilerinin iyileşmesi olumlu perspektifinin, Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlal edilmemesinden ve Kıbrıs’a karşı çıkar ihlallerinin tekrarlanmamasından geçmesi için en azından ana ön şartların veya gereklerin girmesine odaklanmasını istedik ve başardık.”

Anastasiadis, ülke ismi vermek istememekle birlikte AB içerisindeki üç büyük ülkenin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istediğini belirtti.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, ABD Başkanlığına Joe Biden’ın seçilmesini değerlendirirken ise “Doğu Akdeniz bölgesindeki iklimi değiştiriyor. Biden’ın Kıbrıs sorununu terk etmemesi ve terk etmeyecek olması bize umut veriyor” ifadesini kullandı.

Politis, “Ankara ile Olumlu Ajanda Tansiyonun Düşürülmesinden Geçer… İnsan Hakları, Mülteciler ve Libya Konuları Öne Çıkarıldı” başlıklı haberinde, Avrupalı yetkililerin dünkü Ankara ziyaretleri sırasında Erdoğan’a, gerek içte gerek Doğu Akdeniz’deki büyük öneme sahip meselelerde bir dizi harekette bulunması kaydıyla AB ile bir olumlu ajandadan kazanacağı çok şey olduğunu ilettiklerini yazdı.

Haravgi haberi, “Michel ve von der Leyen AB’nin Tezlerini Erdoğan’ın Önüne Koydu… Kıbrıs Sorunu ile Çıkarları ‘Tarttılar’… Anastasiadis: İki Devlet Çözümü Kimse Tarafından Kabul Edilmiyor” başlıklarıyla aktardı.

WENDY MORTON ADA’DA…

Gazete Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayriresmî konferans öncesinde Birleşik Krallık Avrupa Bakan Yardımcısı Wendy Morton’un bugün ve yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile temas edeceğini bildirdi.

Habere göre Morton, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bugün saat 12.00’de Rum Başkanlık Sarayı’nda bir araya gelecek, yarın da KKTC’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek.

Morton’un bugün ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve ardından da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüşeceğini, akşam da Rum yönetiminin çeşitli kademelerinde görev almış kadınlar tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacağı kaydedildi.

Wendy Morton’un yarın Güney Kıbrıs’ta İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile görüştükten sonra KKTC’ye geleceği, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşeceği ve akşam da Kıbrıs Türk siyasi partileri tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacağı eklendi.

NEOFİTU-GARBER GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros ise ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’in dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu makamında ziyaret ettiğini bildirdi.

Neofitu’nun Rum tarafında akredite büyükelçiler ile Cenevre öncesi temas turu gerçekleştirmekte olduğu kaydedilen haberde, dünkü görüşmenin de bu çerçevede gerçekleştiği bildirildi.

Habere göre temas turları çerçevesinde Garber ile dün gerçekleşen ikinci görüşmesinde Neofitu, ABD’nin Kıbrıs sorununda “uzlaşılmış çözüm zemini” ile ilgili Rum tezlerine net destek vermesine teşekkür etti. Neofitu “Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesi, BM Güvenlik Konseyi’nin tek devlet ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında öngörüldüğü gibi siyasi eşitliğe sahip federasyona dönüşmesi/evrilmesi dışına çıkamaz” dedi.