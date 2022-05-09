Kamu kurumlarında yaz mesaisi bugün başladı. Kamuda yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar devam edecek…

Kamuda yaz mesaisi bugün başladı. Yaz mesaisinde sürekli ve elzem hizmet veren kurumların dışında kalan kurumlarda çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 ile 14.30, perşembe günleri 08.00 – 12.30 öğleden sonra 13.00 – 17.30 şeklinde olacak.Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.”

Yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar devam edecek…