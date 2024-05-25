Kamu-İş: Hayvancıların yaptığı eylem, sadece onların mücadelesi değil

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Lefkoşa’da devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eyleminin, “sadece üreticilerin mücadelesi değil, ülkede üretimden ve emekten yana olan herkesin mücadele olduğunu” belirterek, halkı bu eyleme destek vermeye çağırdı.

Kamu-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Toplumun tüm kesimlerini üretim ve emekten yana saf tutmak üzere pazartesi günü saat 11.00 de Başbakanlık önüne davet ediyoruz” dedi.

Serdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin, et fiyatlarını bahane ederek ülkede yaşanan pahalılığın sorumluluğunu Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üzerine yıkılmaya çalıştığını” ileri sürdü.

“Hükümet yetkilileri sözde niyetlerinin halka ucuz et yedirmek olduğunu söylüyor” diyen Serdaroğlu, “Buradan soruyoruz. Halk ucuz tavuk yiyebiliyor mu, ucuz balık yiyebiliyor mu, daha ucuza süt alabiliyor mu? Bırakın tüm temel gıda ürünlerini, diş macununun fiyatının bile 300 TL’yi geçtiği bir ülkede hükümetin hayat pahalılığıyla mücadele ediyor gibi görünmesine karnımız toktur” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu “Bu ülkede yaşanan hayat pahalılığının sorumlusu üreticiler, emekçiler değil; hükümetin yanlış hayat politikasıdır” diyerek, hükümetin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği karşısında sergilediği tutumla niyetini gösterdiğini de kaydetti.

Serdaroğlu, “Hayvancıların yaptığı eylem, sadece onların mücadelesi değil, bu ülkede üretimden ve emekten yana olan herkesin destek vermesi gereken bir mücadeledir” diyerek, halkı hayvan üreticilerinin eylemine destek için pazartesi saat 11.00’de Başbakanlık önüne davet etti.