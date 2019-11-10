Kıbrıs

Kamu-İş Eğitim Bakanlığında ve okullarda Taşeron işçi çalıştırılmaması için YİM’de dava açtı

10 Kasım 2019

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), taşeron sistemini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında ve bağlı okullarda çalışan Taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkemede dava açtı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de çalışma düzenini alt üst eden taşeron sistemini ortadan kaldırmak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında ve bağlı okullarda çalışan Taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkemede, YİM  davası ikame edildiğini belirterek, davanın ara emri duruşmasının  yarın saat 09.00’da Yüksek Mahkemede yapılacağını kaydetti.



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