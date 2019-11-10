Kıbrıs

Fidan dikimi yapılacak

10 Kasım 2019

 “Bugün Fidan Yarın Nefes: 11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol” kampanyası çerçevesinde, fidan dikimi gerçekleştirilecek. 

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki kampanya çerçevesinde ülkemizde de düzenlenecek olan etkinlik,  yarın Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde Kurudere mevkiinde 10:00 – 11:00 saatlerinde TC saati ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Fidan dikim etkinliğine tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması bağlamında, yarın saat 11:11’de, 81 ilde 2023 noktada toplamda 3 saat içinde 11 Milyon fidan dikileceği kaydedilen açıklamada, “Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakmak adına dünya rekoruna koşulacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılacak ve tüm Türkiye  sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan 81 ilde toplam 11 milyon fidanın dikim organizasyonuna destek olmak ve ülkemizde de bu farkındalığı yaratmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti  ile aynı tarih ve saatlerde olacak şekilde etkinlik düzenlenecektir” denildi.



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