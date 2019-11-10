Para kambiyo yasasına aykırı hareket

Ercan Havalimanı’nda yasal tutarın üzerinde 8 ülkenin parasını yurt dışına çıkarmaya çalışan şahıs tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 14.45 sıralarında, F.Ö.(E-26) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 26.120 Avustralya Doları, 3.100 Danimarka Kronu, 210 Ürdün Dinarı, 655 Kanada Doları, 1.113 Suudi Arabistan Riyali, 30 İsviçre Frangı, 37 Katar Riyali ve 175 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi nakit paraları yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

BİR BAŞKASI DA 25 BİN DOLARLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan E.K.(E-29) de 25 bin 325 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.