Türkiye’de Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen efsane golcü Samuel Eto’o, ülkesi Kamerun’da trafik kazası geçirdi. 39 yaşındaki ismin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bir dönem Türkiye’de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto’o, ülkesinde trafik kazası geçirdi.
Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto’o’nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto’o’nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
İspanya’da Real Madrid, Barcelona, İtalya’da Inter, İngiltere’de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye’de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.