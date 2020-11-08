Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesi İran’a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı

İran’da serbest döviz piyasasını izleyen “bonbast.com”un verilerine göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı, son 5 günde 29 bin 100 tümenden 24 bin 900 tümene kadar düştü.

Euro ise 29 bin 565 tümenden işlem görüyor. ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım’da dolar 29 bin 100 tümenden, euro ise 34 bin 110tümenden işlem görüyordu.

Böylece, dövizin aylardır yükseliş trendinde olduğu İran’da Joe Biden’in başkanlık yarışını kazanması ile son 5 günde, dolar tümen karşısında yüzde 14, euro ise yüzde 13 değer kaybetti.

1 EKİM’DE DOLAR İLK KEZ 30 BİN TÜMENİ AŞMIŞTI