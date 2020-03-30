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Kalkınma Bankası’ndan 50 milyon TL’lik kredi paketi

30 Mart 2020

Kalkınma Bankası, yaşanan krizde zorda kalan işletmelerin yeni sürece adapte olmaları konusunda bir paket açıkladı.

İlk etapta 50 milyon TL kaynak, işletmelerin hizmetine sunulacak.

6 ay geri ödemesiz, 3 yıl (36 ay) vade içerecek krediler, “100 bin TL’ye kadar”, “101 bin -200 bin TL arası”, “201 bin -300 bin TL arası” ve “301 bin -500 bin TL arası” olarak 4 kategoride verilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sektör ayırmaksızın kredi başvuru talepleri alınacağını ve en adil şekilde değerlendirileceğini belirtti.

“Burada amaç, başta da dediğim gibi, zorda ola işletmeleri yeni sürece hızla adapte ederek ayağa kaldırma amacındayız” diyen Taçoy, istihdamın korunmasına önem verdiklerinin altını çizdi.

Taçoy, bu nedenle Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ile istihdamın Korunması şartıyla bu paketin ismini de “İşe Devam İşletme Destek Kredisi” koyduklarını kaydetti.

“Zor günleri, işçi- işveren dayanışması içerisinde geçmemizin gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isterim” diyen Taçoy açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gerek olması halinde, ikinci bir kredi paketi de açıklayacağız. Her şeyden önce sağlık. Bu zor günleri önce sağlıkla, sonra da dayanışma içerisinde aşacağız.

İş dünyasında gelecekle ilgili endişe olması normal. Ancak, bilinmesini isterim ki; var gücümüzle çalışıyoruz ve kamunun her imkanını kullanıyoruz.

Her gün yeni değerlendirmelerle, yeni açılımlarla piyasayı, insanımızı rahatlatacak tedbirler almayı sürdüreceğiz”



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