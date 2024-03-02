Kaldıraçlı İşlemler (Forex) Yasa Tasarısı hazırlandı

Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı (Forex) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı, ekonomi alanını ilgilendiren yeni sektörlerden biri olan “Kaldıraçlı Alım Satım (Forex)” faaliyetlerinin yasal mevzuatı olmaması, fiilen işlemlerin yapılıyor olması göz önüne alındığında yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla hazırlandı.

Tasarıyla, kaldıraçlı alım satım şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.