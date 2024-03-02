Kaldıraçlı İşlemler (Forex) Yasa Tasarısı hazırlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiKıbrısManşet

Kaldıraçlı İşlemler (Forex) Yasa Tasarısı hazırlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı (Forex) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı (Forex) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı, ekonomi alanını ilgilendiren yeni sektörlerden biri olan “Kaldıraçlı Alım Satım (Forex)” faaliyetlerinin yasal mevzuatı olmaması, fiilen işlemlerin yapılıyor olması göz önüne alındığında yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla hazırlandı.


Tasarıyla, kaldıraçlı alım satım şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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Tags:forexKKTCyasa tasarısı
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