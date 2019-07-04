KıbrısManşet

Kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu

4 Temmuz 2019
ani-ölüm

Mağusa’da dün saat 10.30 sıralarında bir şahıs kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“03.07.2019 tarihinde, saat 10:30 sırlarında, Gazimağusa’da Yariv LHERER (E-59) kalmakta olduğu otel odasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı ölü olarak bulunmuştur.

Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmamış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”

Etiketler

İlgili Makaleler

2.5 metreden beton zemine düşen işçi yaralandı

4 Temmuz 2019
fuhuşa teşvik

Girne’de “fuhuşa teşvik”ten 4 kişi tutuklandı

4 Temmuz 2019

Pangea Festival yarın başlıyor

4 Temmuz 2019
kapalı-maraş

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kapalı Maraş için diplomatik ve hukuki savaş başlattı

4 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı