Mağusa’da dün saat 10.30 sıralarında bir şahıs kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“03.07.2019 tarihinde, saat 10:30 sırlarında, Gazimağusa’da Yariv LHERER (E-59) kalmakta olduğu otel odasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı ölü olarak bulunmuştur.

Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmamış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”