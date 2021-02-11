Kadınlar tarafından keşfedilen 9 şey

Cochrane’in alkolik kocası ona devasa bir borç bırakarak ölmüştü. Kadın mucit 1886’da bulaşık makinesinin patentini aldı ve kendi fabrikasını kurdu.

6. Ev Güvenlik Sistemi – Marie Van Brittan Brown

Evde genellikle yalnız yaşayan hemşire Marie Van Brittan Brown, kendini daha güvende hissettirecek bir yöntem arayışındaydı.

Cihaz oldukça komplikeydi. Bir motor tarafından kontrol edilen kamera gözetleme deliğinden bakıyordu.

Ekran düzeneği ise alarm tuşuyla desteklenmişti.

7. Kök hücre izolasyonu – Ann Tsukamoto

Tsukamoto, kök hücre izolasyonunun patentini 1991’de aldı.

Kanser hastalarının dolaşım sistemini anlama ve hastalığın muhtemel tedavisi için devrim niteliğinde bir araştırmaydı.

Tsukamoto, araştırmalarına devam ediyor.

8. Kevlar – Stephanie Kwolek

Kimyager Kwolek, kurşun geçirmez yeleklerdeki hafif lifleri keşfetti.

1965’teki keşfettiği materyal, çelikten 5 kat daha güçlüydü. Bu nedenle milyonlarca hayatı kurtardı, kurtarmaya devam ediyor.

Ayrıca bu madde cep telefonlarından uçaklara ve asma köprülere kadar birçok yerde kullanılıyor.

9. Monopoly – Elizabeth Magie

Monolpoly oyununun yaratıcısı Charles Darrow olarak lanse ediliyor. Ancak gerçek pek öyle değil, tarihin bu en popüler oyunun kuralları Elizabeth Magie tarafından konuldu.

Magie’nin kuralları yenilikçi bir oyun oluşturup sahte paralar ve mülklerle servet biriktirmekten geçiyordu.

1904’te tasarladığı oyunun adı da ‘The Landlord’s Game’ idi.

Aynı oyun, ‘Monopoly’ ismiyle Parker Brothers tarafından yayınlandı.