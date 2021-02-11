Dolar/TL düşmeye devam ediyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,00 seviyelerini gördü.
Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583’ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 16.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,0218’den işlem görüyor.
Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 8,5418’den satılıyor.
Analistler, ABD’deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,0213
|7,0254
|7,0666
|7,0082
|%-0,46
|17:13
|EUR – Euro
|8,5348
|8,5404
|8,5845
|8,5255
|%-0,20
|17:13
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,7197
|9,7282
|9,8041
|9,7147
|%-0,42
|17:13
|CHF – İsviçre Frangı
|7,8847
|7,8919
|7,9408
|7,8894
|%-0,44
|17:13
|CAD – Kanada Doları
|5,5413
|5,5456
|5,5277
|5,5504
|%-0,23
|17:12