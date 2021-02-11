Dolar/TL düşmeye devam ediyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,00 seviyelerini gördü.

Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583’ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 16.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,0218’den işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 8,5418’den satılıyor.

Analistler, ABD’deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.