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Dolar/TL düşmeye devam ediyor

11 Şubat 2021
döviz kurları düşüş sürüyor



Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,00 seviyelerini gördü.

Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583’ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 16.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,0218’den işlem görüyor.

Analistler, ABD’deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,02137,02547,06667,0082%-0,4617:13
EUR – Euro8,53488,54048,58458,5255%-0,2017:13
GBP – İngiliz Sterlini9,71979,72829,80419,7147%-0,4217:13
CHF – İsviçre Frangı7,88477,89197,94087,8894%-0,4417:13
CAD – Kanada Doları5,54135,54565,52775,5504%-0,2317:12





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11 Şubat 2021


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