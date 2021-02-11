2020 ‘Yılın Doğa Fotoğrafları’ belli oldu

İngiltere Doğa Tarihi Müzesi, 2020’nin doğa fotoğraflarını belirledi. Birincilik, Avustralya’daki orman yangınlarına ait bir drone fotoğrafına verildi.
© Robert Irwin
Avustralya`da milyonlarca hektar araziyi etkileyen orman yangınından.
© Ami Vitale
Dünya`daki son erkek kuzey beyaz gergedanına veda. (Kenya)
© Guillermo Esteves
ABD`deki bir milli parkta geyikle köpeğin karşılaşması.
© Andy Parkinson
İskoçya Cairngorms Milli Parkı`nda bir tavşan.
© Neil Anderson
Bir kırmızı sincap, uyurken. İskoçya
© Sam Sloss
Hindistan cevizi ahtapotu. Kuzey Sulawesi.
© Mogens Trolle
Mandril.