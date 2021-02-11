DünyaSürmanşet

2020 ‘Yılın Doğa Fotoğrafları’ belli oldu

11 Şubat 2021



İngiltere Doğa Tarihi Müzesi, 2020’nin doğa fotoğraflarını belirledi. Birincilik, Avustralya’daki orman yangınlarına ait bir drone fotoğrafına verildi.

© Robert Irwin
Avustralya`da milyonlarca hektar araziyi etkileyen orman yangınından.

© Ami Vitale

Dünya`daki son erkek kuzey beyaz gergedanına veda. (Kenya)

© Guillermo Esteves

ABD`deki bir milli parkta geyikle köpeğin karşılaşması.

© Andy Parkinson

İskoçya Cairngorms Milli Parkı`nda bir tavşan.

© Neil Anderson

Bir kırmızı sincap, uyurken. İskoçya

© Sam Sloss

Hindistan cevizi ahtapotu. Kuzey Sulawesi.

© Mogens Trolle

Mandril.





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11 Şubat 2021


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