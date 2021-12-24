”Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi”  kursiyerlerine sertifika verildi

Gürsel Karagözlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile HASDER tarafından hayata geçirilen ”Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında, pilot bölge olarak seçilen Lefke ilçesinde, 28 Ekim- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen el sanatları kursuna katılanlara Sertifikaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından verildi.

Eğitimini Hasder El Sanatları Merkezi tarafından yapılan ve 18 – 60 yaş arası kadınlarının 2 ayda hazırladığı seleler Lefke Belediyesi Bandabulia (Belediye Pazarı) gösterime sunuldu. İki aylık kurs sonrasında tüm kursiyerlere sertifika verildi