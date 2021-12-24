Barçın: “Asgari Ücret için mahkemeyi beklemek zorundayız” açıklamasının hukuken geçerliliği yok

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlarken programına katılan, CTP Milletvekili Adayı, ekonomist Devrim Barçın, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “asgari ücret yargıya taşınırsa uygulama gecikir” sözlerini değerlendirdi.

Barçın şunları söyledi;

“Başbakan dedi ki asgari ücret yargıya taşınırsa uygulama gecikir. Hayır öyle değil! Hukuken Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.Oy birliği ile karar alma zorunluluğu yok.İşverenin toplantıyı terk etmesi kararı ortadan kaldırmaz.

“Mahkemeyi beklemek zorundayız açıklamasının hukuken geçerliliği yok!”

Bakanlar Kurulu kararı 7 gün içinde yayınlamak zorunda.Sonra da 10 gün içinde itiraz olursa 7 gün içinde komisyon bir kez daha toplanır.İtiraz sonrası toplanan komisyon bir asgari ücreti belirlemek zorundadır. Aynı daha fazla ya da daha az … Yürürlükte olmayan bir işlemi mahkemeye götüremezsiniz .Asgari ücret resmen yürürlüğe girmeden mahkemeye gitmek sonuç getirmez. Diyelim ki asgari ücret resmen yürürlüğe girdi ve mahkemeye gidildi.Mahkeme ara emri verene kadar o asgari ücret uygulamada olur. Mahkemenin kararı beklenmez.