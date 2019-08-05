AmerikaDünya

Kadın kılığında cezaevinden kaçmaya çalışan çete lideri yakalandı

5 Ağustos 2019

Brezilya’da cezaevinde bulunan bir çete liderinin, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi’nde akılalmaz bir firar girişimi yaşandı.

Cezaevinde hapis yatan uyuşturucu çetesi lideri Clauvino da Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi.

Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polislerce yakalandı.

Yetkililer, çete liderinin arkada bırakmayı planladığı kızının başarısız firar denemesindeki rolünün araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliğince yayımlanan fotoğraflarda Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor.

Silva’nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği başka bir videosu da yayımlandı.

Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden “Kırmızı Komut”un elebaşı kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva’nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı

5 Ağustos 2019

ABD’deki Ohio saldırısında saldırganın kız kardeşini de öldürdüğü açıklandı

5 Ağustos 2019

Hindistan Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırdı

5 Ağustos 2019

İran Basra Körfezi’nde ‘yabancı bir tankere daha el koydu’

5 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı